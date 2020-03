Cristiano Ronaldo, parla mamma Dolores: “Sono di nuovo a casa”

Arrivano le prime parole della madre di Cristiano Ronaldo dopo l’ictus che l’ha colpita. Ecco che cosa ha detto mamma Dolores.

È passato ormai un bel po’ di tempo da quando Cristiano Ronaldo è volato a Madeira per stare accanto a sua madre. Mamma Dolores è infatti stata colpita da un ictus, che l’ha portata e costretta a esser ricoverata in ospedale per molti giorni. Ora però le sue condizioni sono migliorate e la donna è tornata a casa. Ed è proprio da qui che ha voluto lasciare un messaggio, riguardante proprio il suo stato e le sue condizioni di salute: “Sono qui per augurarvi un buon fine settimana, e anche per dire che sono qui a casa, non ho scuse per non recuperare, motivazione, ispirazione e tanto desiderio non mi mancano!!!“. Insomma, il peggio sembra esser stato messo alle spalle.

