Dybala vs Bale, sfida a Fifa per la raccolta fondi

Dybala vs Bale: tra i due è sfida a Fifa. L’obiettivo è la raccolta fondi per l’emergenza sanitaria creata dalla diffusione del Coronavirus.

Paulo Dybala vs Gareth Bale. La sfida tra i due è andata in scena sul terreno di gioco solo per qualche minuto, quando Juventus e Real Madrid si sono affrontate, come nella finale di Champions del maggio 2017 e nei quarti della stagione successiva. Ora però l’argentino e il gallese saranno protagonisti di un duello a distanza.

Dybala sfida Bale: duello a Fifa per una raccolta fondi

I due si sfideranno infatti in un torneo su Fifa, più precisamente la “Combat Corona – Fifa 20 Charity Stream“. Quest’ultima ha come obiettivo quello di raccogliere fondi da donare per combattere l’emergenza creata dalla diffusione del Coronavirus. “Benvenuto Paulo“, è stato il commento di Bale su Instagram. Ci saranno ovviamente tanti altri protagonisti, come Mason Mount, Jordan Pickford, Ruben Loftus-Cheek, Luke Shaw, Daniel James, Billy Gilmour, Dominic Calvert-Lewin e Kieran Tierney.

