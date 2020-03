Taglio stipendio Ronaldo: il titolo Gazzetta infiamma i social

Cristiano Ronaldo è il giocatore della Juventus che sarà più penalizzato dalla decisione dei giocatori di tagliarsi gli stipendi per venire incontro alla società in questo momento così delicato. L’emergenza Coronavirus sta mettendo alle strette tutte le aziende e anche quelle del calcio non fanno eccezione.

Per questo motivo Chiellini e compagni hanno deciso di rinunciare alle mensilità di marzo, aprile, maggio e giugno. Per un risparmio totale che si aggira sui novanta milioni di euro. Solo Cristiano Ronaldo rinuncerà ad una somma di oltre milioni di euro, visto il suo alto ingaggio.

Sulla Gazzetta dello Sport di oggi il suo taglio è stato sottolineato parlando di Cristiano Ronaldo in questi termini: “Re Mida tra i popolo, eroe della gente, Superuomo che rinuncia ai suoi privilegi”. Parole che hanno stimolato i commenti sui social.

Cosa dicono di Ronaldo su Twitter?

Il giornalista napoletano Carlo Alvino ad esempio non sembra aver apprezzato il taglio dell’articolo della rosea. Questo il suo commento su Twitter.

Fermate il mondo… voglio scendere… 🤬🤬 pic.twitter.com/Df42Dp4uru — Carlo Alvino (@Carloalvino) March 29, 2020

Anche Benito scrive: “Se cristiano ronaldo è Re Mida, chi lavora giorno e notte per salvare vite umane che cos ‘è?… Se c è una cosa alla quale darei un taglio sono le penne di certi servi al servizio del potere. Abbiate rispetto per chi soffre. Vergogna”.

SaRa_22 è sulla stessa linea: “Per la Gazzetta “Re Mida” Cristiano Ronaldo è un eroe. E io che pensavo che gli eroi fossero medici, infermieri, volontari, coloro che cercano di salvare vite umane, coloro che in questo momento lavorano per far sì che questo Paese vada avanti. Che scema che sono!”

Cresth però va in difesa dell’asso portoghese: “Non ho capito cosa c’è scritto di sbagliato… è l’associazione al Re Mida che le dà fastidio? Direi che uno che Guadagna 3M al mese può essere definito Re Mida no?, e tanto di cappello a Ronaldo, non era obbligato ,ha donato anche 35 posti di terapia intensiva al Portogallo…”. E non è stato ovviamente il solo ad essersi schierato dal lato del campione della Juventus.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK