Bernardeschi live a Casa Con La Juve: “Sto bene, ma c’è un po’ di sofferenza”

Il centrocampista bianconero Federico Bernardeschi è stato ospite della rubrica di “A casa Con La Juve” su YouTube, nell’appuntamento odierno insieme alla cantante Francesca Michelin ha risposto ad alcune domande di tifosi svelando curiosità legate all’attuale situazione del periodo di isolamento causato dall’emergenza sanitaria del Coronavirus: “Io sto molto bene, ma in giro c’è sofferenza perché questa situazione ha allontanato le persone e ci ha distanziato da quello che facevamo prima. Bisogna restare a casa per goderci l’opportunità di stare con le nostre famiglie”. Alla domanda su come ha reagito quando è venuto a sapere dell’interesse della Juventus nei suoi confronti, Federico ha risposto: “Ho reagito bene e ci credo”.

Alla domanda su con chi prenderesti un caffè, Bernardeschi ha detto: “Se devo scegliere un personaggio storico dico Nelson Mandela. Sportivo e non un calciatore? Bè Federer perché è la leggenda, per eleganza, stile ma soprattutto per l’umanità che ha sempre dimostrato nello sport. Attrice Angelina Jolie. Cantante? Jimi Hendrix. La mia band preferita sono i Nirvana. Ma dovessi prendere un caffè con una leggenda della Juventus lo prenderei volentieri con l’Avvocato Agnelli”. Il discorso è poi continuato con un aneddoto importante sulla rimonta di Champions dello scorso anno con l’Atletico, il centrocampista ha raccontato: “Io sentivo l’entusiasmo dei tifosi, sentivo quel “Dai Fede” come se fossero lì con me. È stato davvero trascinante vedere l’ambiente così coinvolto, poi è andata come doveva andare, 3 a 0 e passaggio del turno. Un ricordo bellissimo per me”. Poi Federico ha raccontato alcune curiosità sui suoi passatempi e sul suo piatto preferito: “Io consiglierei a tutti di allenarsi, anche quotidianamente, aiuta a scaricare la mente e fa bene alla salute, una sensazione speciale. Il mio piatto preferito? Anche se non lo mangio quasi mai, è sicuramente la pasta cacio e pepe. Buonissima. Purtroppo posso solo guastarmela nella testa”.

