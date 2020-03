Juventus, quale futuro per Giorgio Chiellini?

Giorgio Chiellini è un simbolo, non solo sul campo, della Juventus. Ma qual è il futuro del difensore centrale della squadra bianconera?

In questi giorni Giorgio Chiellini sta dimostrando di essere molto più che un calciatore. Il capitano della Juventus è stato infatti colui che si è fatto portatore della battaglia per il taglio degli stipendi in casa Juventus. Difensore, capitano, economista, sindacalista e pure dirigente: questi sono i tanti modi in cui può essere descritto il centrale bianconero. Tante sfumature all’interno della stessa persona. Un modo di fare che fa pensare anche a quale potrebbe il suo futuro non troppo prossimo.

Juventus, per Chiellini un ruolo da dirigente?

Come riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, la scrivania per lui potrebbe già essere pronta. Il modo in cui tutti i suoi compagni gli sono venuti dietro mette in evidenza le sue capacità di interpretazione e di mediazione. Quindi da discutere ci sarebbe soltanto il quando. Dalla divisa alla cravatta: il passo sembrerebbe essere fin troppo breve. Probabilmente bisognerà aspettare almeno un anno, perché per adesso il buon Giorgio ha ancora tanta voglia di giocare. Ed è per questo che a breve per lui potrebbe arrivare il rinnovo.

D’altronde l’infortunio al crociato l’ha tenuto fuori per ben sei mesi e ora lui ha solo un gran voglia di giocare e di lottare. La sua leadership è mancata tanto a una difesa troppo spesso ballerina. Insomma, il ruolo da dirigente e da mediatore vero e proprio per il momento può comunque ancora attendere per un po’. Chiellini ha ancora tanto da dire e da dare sul campo. La sua capacità di mediazione e di diplomazia però fanno pensare che il suo futuro sia, quantomeno in parte, già scritto.

