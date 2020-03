Pjanic è il primo nome sulla lista di Leonardo che lo vorrebbe come leader del centrocampo del PSG per la prossima stagione. Ma c’è anche il Real Madrid.

Miralem Pjanic è il calciatore più desiderato, o meglio, quello con più mercato in questo momento in casa bianconera. A volerlo sono tante big, in special modo Paris Saint Germain e Real Madrid. I primi lo vorrebbero come vero e proprio leader del centrocampo, Leonardo sarebbe disposto a dargli le cosiddette chiavi della mediana e quindi garantendogli un posto da titolarissimo e centro di un progetto, i secondi (Real) starebbero cercando l’erede ideale di Isco. Pjanic 29enne bosniaco è stato per parecchio tempo la vera e propria qualità a mediana bianconera, con la sua tecnica ma soprattutto con i suoi fraseggi ha saputo molte volte mandare attaccanti in porta grazie ai suoi assist e lanci. Ora non sembra ritrovare quella solidità che l’aveva visto, all’inizio dell’anno, come centro di un progetto, almeno secondo l’ottica dell’allenatore Maurizio Sarri che vuole un gioco di fluidità.

Calciomercato, Pjanic: “Leonardo lo vuole come leader del centrocampo”

Il contratto di Pjanic che lo lega alla Juventus è in scadenza nel 2023. Per strapparlo dai bianconeri ci vorranno cifre molto importanti ma sappiamo che negli ultimi periodo è uscita una pazza, non così tanto, idea di un possibile scambio con Icardi ed ecco che questa eventualità renderebbe la cessione del bosniaco possibile. Ma nell’eventualità di una cessione cash il cartellino del bosniaco non sarà di certo svenduto. L’ipotesi al momento più concreta è proprio quella di uno scambio con Icardi, un operazione che renderebbe soddisfatte entrambe le società. La Juventus cerca un vero bomber da affiancare a Cristiano Ronaldo e il PSG un centrocampista di qualità a cui costruire un progetto intorno. L’ipotesi dello scambio piace ma il Psg dovrà prima riscattare l’argentino Icardi dall’Inter e poi nell’eventualità scambiarlo ai bianconeri per Pjanic più eventuale conguaglio da stabilire. L’operazione sembra fattibile. Paratici e società al lavoro per soddisfare entrambe le parti.

