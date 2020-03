Cristiano Ronaldo lascia la Juventus, Calciomercato: addio clamoroso?

Cristiano Ronaldo potrebbe lasciare la Juventus la prossima estate. Ma quant’è vicina alla realtà quest’ipotesi? Ecco le ultime.

Cristiano Ronaldo sta vivendo questi giorni di quarantena in Portogallo, più precisamente nella sua casa di Madeira, dove si è recato per stare vicino alla madre, colpita da un ictus. Quando si parla del portoghese è però difficile non parlare del suo futuro. Quest’ultimo potrebbe riservare sorprese inattese e inaspettate, soprattutto per la Juventus e per i suoi tifosi.

Calciomercato Juventus, Cristiano Ronaldo pensa all’addio?

Infatti, secondo quanto riportato da ‘Il Messaggero’, la crisi economica che creerà senza alcun dubbio il Coronavirus potrebbe portare a un ridimensionato anche dal punto di vista dell’ingaggio. Ed è per questo che potrebbero aprirsi tanti scenari. L’ipotesi cessione resterebbe, quantomeno al momento, molto difficile, ma non si può escludere del tutto. CR7 potrebbe comunque restare nella Torino bianconera pur senza rinnovo o comunque con un prolungamento soltanto di un anno, con la possibilità di spalmare l’ingaggio su tre stagioni invece che su due. I dubbi quindi sembrano essere tanti, con l’ombra del Real Madrid che potrebbe farsi via via sempre più pesante. Non resta quindi che vedere cosa accadrà.

