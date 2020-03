Juventus, Cristiano Ronaldo recupererà solo parte del suo stipendio

Cristiano Ronaldo subirà senza alcun dubbio il taglio di stipendio più alto. Il portoghese riuscirà a recuperarne una parte.

La notizia più importante in casa Juventus in questo momento è senza alcun dubbio quella che riguarda il taglio di stipendi. Il tutto è stato frutto di un accordo ufficializzato nella giornata di sabato. A subire il taglio più alto sarà senza alcun dubbio Cristiano Ronaldo. Il portoghese però, come riportato da ‘Il Corriere dello Sport’, riuscirà a recuperarne una parte.

Juventus, Cristiano Ronaldo recupererà 6,5 milioni di euro

Facendo due conti, appare chiaro che il lusitano perderà 3,9 milioni di euro. Il tutto è portato della rinuncia di quattro mesi di ingaggio, ossia marzo, aprile, maggio e giugno. Due mensilità e mezza potrebbero però essere recuperate la prossima stagione. Tornando a CR7, questo perderà certamente un mese e mezzo di stipendio. Ronaldo però con molta probabilità aggiungerà i rimanenti 6,46 milioni ai 31 milioni del prossimo anno, arrivando a percepire 37,5 milioni. Ma quali saranno gli altri bianconeri che avranno un impatto importante? Sicuramente de Ligt, Higuain, Pjanic, Dybala, Ramsey e Rabiot, che rinunceranno a circa 900 mila-1 milione di euro. Insomma, dati comunque molto importanti.

