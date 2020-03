Juventus, senti Willian: “Futuro? Non escludo niente”

Willian è uno dei quei nomi che da tanto tempo è sul taccuino della Juventus. Ecco le rivelazioni del brasiliano, in uscita dal Chelsea.

Willian è uno di quei nomi che da tempo è sul taccuino della Juventus. Il brasiliano è infatti in uscita dal Chelsea, con cui non ha trovato un accordo sul rinnovo. Il trequartista verdeoro ha parlato del suo futuro in un’intervista rilasciata al ‘The Sun’. Queste le sue parole: “L’unica trattativa concreta è stata quella con il Chelsea per il rinnovo di contratto, ma non è stato possibile. Volevano un contratto di due anni e io ne ho chiesti tre. Ora, tutto si è fermato. Il mio desiderio? Vorrei rimanere in Premier League, ma non escludo di giocare in altri campionati“.

Calciomercato Juventus, Willian non chiude la porta

Il 31enne non ha quindi chiuso la porta all’ipotesi bianconera. Willian ha però parlato anche di quale sarà il suo atteggiamento e il suo comportamento in questi mesi: “Giocherò fino alla fine della stagione e poi vedrò cosa succede. Sentiamo le voci, sappiamo che suscitiamo l’interesse da parte dei club, soprattutto perché sarò libero sul mercato e sarò in grado di negoziare. Per ora non ci sono offerte. Ritornare in Brasile non è qualcosa a cui penso ora. Non è nei miei pensieri e sono ancora molto interessato all’Europa”. Insomma, non resta succedere cosa accadrà.

