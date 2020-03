Pistocchi insorge sui social con una frecciatina diretta alla Juventus: “il Milan si vergogna della Serie B, altri se ne vantano”. È già polemica.

Maurizio Pistocchi non si frena a stuzzicare i tifosi della Juve e continua a mandare frecciatine dirette ai bianconeri, creando un vero botta e risposta con un tifoso su Twitter. L’antipatia che il giornalista nutre nei confronti dell’ambiente bianconero è ormai cosa nota, ma come al solito non mancano i siparietti nei commenti, una vera e propria discussione che è sfociata nei ricordi della Serie B fino ai tempi di Calciopoli.

Pistocchi attacca ancora la Juve, è polemica social.

In riferimento anche alla retrocessione del Milan in Serie B il giornalista in risposta ad un tifoso ha detto: “I tifosi del Milan infatti si vergognano della Serie B, mentre altri se ne vantano”. Chiarissimo il riferimento agli juventini. Un tifoso subito dopo risponde: “Io sono juventino e non mi vanto della retrocessione, sarò una mosca bianca” e il giornalista continua: “Lei è una mosca bianca confermo”. Maurizio Pistocchi non perde mai l’occasione per mandare frecciatine contro la Juventus e stuzzicato dai tifosi, ormai, ogni suo commento, diventa un botta e risposta con i tifosi della Vecchia Signora.

