Sul taglio degli stipendi secondo il presidente del Genoa, la Juventus si è spinta avanti da sola senza tenere in considerazione gli altri.

Enrico Preziosi presidente del Genoa in un’intervista al Secolo XIX ha parlato dell’attuale situazione del taglio degli stipendi sostenendo che la Juve ha agito in solitaria senza tenere in considerazione le altre società e che, quindi, sarebbe stato meglio agire tutti insieme, il presidente infatti ha detto: “I salari dei calciatori sono legati alle prestazioni, una soluzione si troverà Parleremo con i giocatori per trovare la soluzione più adatta, molti hanno contratti pluriennali e quindi sono garantiti. La soluzione adottata dalla Juventus si è spinta troppo avanti, ci si dovrebbe muovere tutti insieme per trovare una soluzione comune”.

Taglio stipendi, Preziosi polemico con la scelta della Juventus

Enrico Preziosi polemico sulla questione legata al taglio degli stipendi, secondo il patron del Genoa i bianconeri avrebbero dovuto tenere in considerazione anche le altre società calcistiche prima di agire in solitaria. Ma bisogna dire che la Juventus è stata d’esempio per il calcio italiano, infatti gli stessi giocatori bianconeri hanno deciso di rinunciare volontariamente a ben quattro mensilità per venire in contro al club in questo momento così delicato causa emergenza sanitaria nazionale. Il periodo potrebbe mandare in affanno molte società e il taglio degli stipendi è l’unica soluzione attuabile, anche all’Estero sembrano seguire la stessa rotta, il Barcellona infatti ha seguito la Juventus con un taglio fino al 70% sul contratto dei propri calciatori.

