A Casa Con La Juve:”Barzagli, Matri e a sorpresa Andrea Pirlo!”

È andato in onda l’ennesimo appuntamento di A Casa con la Juve, lo speciale live su Youtube con ospiti Barzagli, Matri e a sorpresa Andrea Pirlo!

È andato in onda alle ore 15.00 lo speciale di A Casa con la Juve, l’appuntamento quotidiano che vede protagonisti volti che hanno fatto la storia bianconera con alcuni tifosi d’eccezione. Questa volta in compagnia dei soliti Zuliani e Zambruno i due ex calciatori Barzagli e Matri e “l’intrusione” di uno ospite davvero speciale, Andrea Pirlo. Si è parlato di diversi argomenti, da come si sta passando la quarantena e a siparietti davvero comici fra amici ed compagni di squadra.

Si è parlato di quarantena, ecco come la passano i due ex juventini in questo momento:

Barzagli: “Io purtroppo sono a casa da solo. Mi alleno sul tapis roulant elettronico ma i pomeriggi diventano lunghi, per fortuna c’è la televisione e mi guardo qualche serie tv”.

Matri: “Io sono in dipendenza delle mie figlie, quando hai una famiglia il tempo libero è molto meno”.

Alla domanda di un tifoso, che chiedeva qual è stato il più grande orgoglio calcistico della vita di Barzagli, l’ex colonna bianconera ha risposto: “Il mio più grande orgoglio è rivedermi all’inizio della mia carriera e vedere adesso il percorso che ho fatto, arrivando ai successi della mia ultima squadra (Juventus) sono davvero soddisfatto”.

Ad un certo punto della videochiamata è intervenuto anche “il professore” Andrea Pirlo e si sono ricordati aneddoti incredibili sul suo, forse unico, punto debole: il colpo di testa. Barzagli infatti ha ricordato un momento in nazionale, della partita contro l’Inghilterra: “A colpire di testa è inguardabile! (Ride) ma una volta mi ha stupito, è riuscito a prenderla ad un giocatore altissimo, Carroll, gliel’ha presa ben due volte!” Pirlo risponde: “Guarda che di testa ho pure segnato…l’ho fatto a Gigi contro il Parma!” Poi scherzando sul sinistro di Matri, nell’unanimità, Matri ha detto: “Di me parlate del sinistro e mi chiedete del senso tattico di Pirlo (ride) beh cosa devo dire? Voto 10, aveva gli occhi anche dietro la testa”.

