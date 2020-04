Rinnovo Higuain, Calciomercato: qual è la situazione?

Rinnovo Higuain: l’argentino potrebbe prolungare il contratto che lo lega alla Juventus? Ecco qual è la situazione e quali sono le ultime.

Gonzalo Higuain. Questo è uno dei nomi più in bilico in casa Juventus. Dopo un ottimo inizio di stagione, l’argentino si è un po’ perso, offrendo delle prestazioni deludenti. Il suo futuro quindi è tutto da discutere e decidere, visto il contratto in scadenza nel 2021 e un ingaggio pesante da 7,5 milioni di euro. Ma quali sono i piani della società bianconera?

Rinnovo Higuain, Calciomercato: che farà l’argentino?

In pochi la scorsa estate avrebbero scommesso sulla sua permanenza. Il Pipita però è voluto restare a Torino, anche per il suo legame con Maurizio Sarri. I numeri ci dicono che ha segnato 8 gol in 34 gare, ma molto spesso il suo sacrificio è stato utile alla causa. Tutto però è legato al calciomercato. Infatti, come rivelato da ‘La Gazzetta dello Sport’, nel caso in cui dovesse un centravanti, per il buon Gonzalo l’addio sarebbe un qualcosa di inevitabile.

Il tutto tra l’altro è stretto connesso, come detto, a uno stipendio troppo pesante, che pesa sulle casse della Juventus, specie in un periodo complicato come questo. E non va dimenticato che, in assenza di un accordo sul rinnovo o di una cessione, il Pipita potrebbe andar via a zero. La soluzione più probabile infatti al momento pare quella essere di una permanenza senza prolungamento e ingaggio spalmato. Insomma, un modo per arrivare alla scadenza naturale del contratto per poi dirsi addio. L’alternativa è allungare di un anno per spalmare i 7,5 su due stagioni. La terza via, quella che lo stesso Higuain al momento non vorrebbe prendere in considerazione, sarebbe la cessione. La destinazione Usa, dove c’è il fratello Francesco, la più gettonata. Ma tutto è ancora in evoluzione.

