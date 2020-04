Il Psg non molla Pjanic e sarebbe d’accordo ad uno scambio con Icardi, ma il bosniaco vuole rimanere alla Juventus a tutti i costi.

Il legame fra Pjanic e i bianconeri è forte, e nonostante la possibilità di approdare in Francia al Psg, operazione gradita anche dallo stesso giocatore, Pjanic non vuole andarsene da Torino. Leonardo però non lo molla e lo vorrebbe per la mediana del Paris Saint Germain del prossimo anno. Da questo risulta il giocatore è il primo nome nel taccuino di Leonardo che non solo lo vorrebbe come titolare ma che ci vorrebbe costruire il centrocampo attorno, da farlo diventare a tutti gli effetti un punto fermo del club. Ma nonostante queste sicurezze Miralem non sembra voler allontanarsi da Torino e per il momento l’affare che vedrebbe il bosniaco a Parigi e Icardi a Torino è in salita.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>> Calciomercato, dalla Spagna: “ter Stegen addio al Barca? Juve in polpe”

Juventus: “Scambio col Psg possibile ma Pjanic vuol restare, ecco perché”

Per il momento l’ipotesi di vedere Icardi vestire bianconero il prossimo anno è in stand-by. Il volere dell’attaccante argentino è chiaro, lui vorrebbe la Juventus ma se l’operazione scambio con Pjanic dovesse saltare, l’operazione diventerebbe automaticamente in salita. Ci vorrebbe un’offerta davvero irrinunciabile per smuovere Pjanic che, alla Juventus e a Torino, si trova molto bene e ha saputo adattarsi insieme alla famiglia. Fra gli altri sappiamo che Miralem è un ex Lione (la rivale storica del Psg) e vederlo indossare la maglia dei rivali non è proprio la prima scelta, visto che è ancora molto legato al suo passato. Il sacrificio non sarà impossibile ma per il momento l’affare è più in salita di quanto si potesse immaginare. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Calciomercato, dalla Spagna: “Sembra scontento e vuole lasciare la Juve”

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK