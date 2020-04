Icardi alla Juventus? Paratici ha tre modi per portare l’argentino a Torino

Icardi resta la prima scelta di Paratici per rinforzare il reparto avanzato di Maurizio Sarri. Ha tre modi per riuscire a portarlo in bianconero.

Mauro Icardi è un nome che è da tempo sul taccuino della Juventus. Già la scorsa estate l’attaccante argentino è stato accostato alla Juventus, ma poi però è finito al Paris Saint Germain. L’unico dubbio però è se il club francese deciderà di riscattarlo dall’Inter. Questa scelta potrebbe cambiare senza alcun dubbio strategie e scelte. Secondo quanto riporta Calciomercato.com, il direttore sportivo dei campioni d’Italia Fabio Paratici sta valutando tre diverse piste per arrivare al bomber argentino attualmente al Paris Saint Germain in prestito con diritto di riscatto.

Icardi alla Juventus, cosa c’è dietro

Le prime due riguardano direttamente il club francese. Leonardo verserebbe nelle casse dell’Inter 70 milioni di euro più altri 15 in caso di successiva cessione a un club italiano. La Juventus potrebbe pagarlo cash e servirebbero quasi 100 milioni di euro. Oppure potrebbe ottenere uno sconto attraverso alcune contropartite di lusso:Miralem Pjanic e Mattia De Sciglio. La terza opzione scatta invece in caso di mancato riscatto da parte del Psg. In questo caso la Juve è pronta a trattare direttamente con l’ad dell’Inter Beppe Marotta. Per facilitare la trattativa potrebbe essere inserito il cartellino di Cuadrado, ma l’affare si preannuncia in salita.

