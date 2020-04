Proseguono i momenti di tensione fra Icardi e il PSG. Infatti l’allenatore Tuchel lo tiene in panchina e lui non ci sta. Addio quasi certo a fine anno.

Il tormentone Icardi alla Juventus va avanti da più di un anno, le volontà del giocatore sono chiare ormai, infatti Icardi vorrebbe tornare in Italia per stare a fianco della moglie Wanda che oltre a fare la procuratrice dell’argentino è anche nello showbiz televisivo. Una volontà già espressa la scorsa estate ma che non ha visto confermarsi un operazione che sembrava in dirittura d’arrivo. Ora la situazione è ancora più certificata, dopo le innumerevoli esclusioni dal campo Mauro non sembra più essere in buoni rapporti con l’attuale allenatore Tuchel che non lo vede proprio come titolare, preferendogli Cavani. Un esclusione che lo sta allontanando sempre di più dall’ambiente parigino. Le conferme arrivano dalle notizie che stanno filtrando in questi giorni, ovvero che il Psg non sarebbe intenzionato a riscattarlo per la prossima finestra di mercato (Icardi è in prestito con diritto di riscatto dall’Inter) dunque, naturale pensare che la Juventus sarà alla finestra nell’eventualità di questa situazione.

Calciomercato Juventus: Icardi è pronto per la Juve, si prova a chiudere

Tra l’altro l’ambiente parigino sembra remargli contro, infatti l’ultimo episodio che non è stato gradito dal Paris Saint Germain sarebbe avvenuto dopo l’ultima competizione di Champions League contro il Dortmund, la festa del compleanno di Icardi organizzata da Wanda Nara sarebbe risultata fuori luogo per il club. L’impressione è che le evidenti incomprensioni fra società e giocatore siano molteplici, pertanto l’ipotesi di un allontanamento a fine stagione sembra ormai quasi certa. L’Inter dovrà, quindi, trovare quasi certamente una nuova destinazione per Icardi, i bianconeri già dall’anno scorso sembravano in polpe, sarà la volta buona di vedere Mauro Icardi bianconero? La volontà del calciatore sono chiare: lui vuole tornare in Italia, e, naturalmente , oltre ai bianconeri, difficilmente altri club potranno (in Italia) permettersi il cartellino di Icardi. Bisogna tenere in considerazione che però il mercato sarà negativamente condizionato dall’emergenza sanitaria del Coronavirus che vedrà, almeno il prossimo anno, evitare esuberi di denaro. Dunque nel caso di mancato riscatto da parte del Psg, l’Inter potrebbe vendere Icardi anche a cifre decisamente inferiori da quanto veniva valutato.

