Juve forte sull’esterno del Valencia Torres, i bianconeri sarebbero disposti a scambiare due contropartite pur di farlo arrivare già il prossimo anno.

La Juventus come sappiamo è proiettata ad un mercato del futuro che sia però parte dell’organico del presente, l’esterno gioiellino del Valencia Ferran Torres piace e molto, per portarlo sotto la Mole ci vorrà però un lavoro di strategia e soprattutto evitare l’esubero di denaro a fronte di un’emergenza sanitaria del Coronavirus che limiterà economicamente tutto il mondo del calcio. L’ipotesi studiata da Paratici e dal team mercato è quella di uno scambio, già qualche settimana il ds bianconero aveva parlato di una prospettiva futura del calciomercato simile a quello dell’NBA, ovverosia, uno scambio di cartellini senza aggiunte di denaro, e infatti, la proposta sarebbe proprio lo scambio.

Calciomercato Juventus: piace Torres, due contropartite in cambio

L’esterno spagnolo infatti sarebbe soggetto ad un vero proprio scambio di cartellini, i bianconeri pur di averlo, consapevoli che il talento spagnolo è fresco di rinnovo col Valencia, sarebbero disposti ad offrire i cartellini di Daniele Rugani e Mattia De Sciglio. I bianconeri offrirebbero i due difensori italiani proprio perché il Valencia avrebbe necessità in quel ruolo, Garay è verso l’addio certo e Florenzi a giugno terminerà l’esperienza che lo vede in prestito secco dalla Roma. Probabilmente uno scambio che farebbe, dunque, felici entrambi le parti consapevoli che con l’acquisto di Torres i bianconeri avranno un altro esterno di qualità, certezza per il presente ma soprattutto di prospettiva futura. Anche perché da quanto filtra dall’ambiente uno fra Douglas Costa e Federico Bernardeschi il prossimo anno verrà ceduto, ragion per cui, diventa necessario rinforzare il ruolo con giovani di prospettiva ma che hanno comunque già dimostrato le loro qualità. Torres è pronto per la Juventus e proprio i bianconeri lo vorrebbero come rinforzo per la prossima stagione consapevoli di un calciomercato meno dispendioso ma più sugli scambi.

