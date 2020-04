Calciomercato Juventus, una nuova rivale per Emerson Palmieri

Il calciomercato Juventus è ormai da tempo entrato nel vivo, complice anche la sosta forzata della serie A a causa dell’emergenza Coronavirus. Del resto tutte le squadre stanno approfittando di questo periodo per iniziare a mettere le basi in vista della prossima stagione.

Uno degli obiettivi primari del club bianconero sarà quello di rinforzare la fascia sinistra difensiva. Quest’anno infatti Alex Sandro di fatto è stato costretto a fare gli straordinari, tant’è che è stato uno dei giocatori più utilizzati da Maurizio Sarri sia in Italia che in Europa.

In queste settimane sono circolati nomi importanti come possibili rinforzi, quelli di Marcelo del Real Madrid e di Alaba del Bayern Monaco. Ma uno dei giocatori che più piace a Maurizio Sarri è Emerson Palmieri, italo-brasiliano che lo stesso allenatore della Juventus aveva voluto con sè nella sua esperienza al Chelsea. Esterno duttile, con buone doti offensive, che il club inglese potrebbe cedere per circa 25 milioni di euro.

Nuova rivale per il Napoli

Tuttavia, come ha riportato Rai Sport, sul giocatore non c’è solo la Juventus. Anche l’Inter di Antonio Conte spera di riportarlo in Italia. E poi c’è una rivale nuova, ovvero il Napoli di mister Gattuso. Pronto a offrire un contratto di circa 3 milioni di euro a stagione al giocatore. L’asta insomma è aperta e chi vorrà davvero prendere Emerson Palmieri dovrà sbrigarsi.

A sinistra torna Pellegrini?

Nel frattempo si è vociferato anche di un ritorno in pianta stabile in bianconero del giovane Luca Pellegrini. Dopo averlo acquistato dalla Roma, la Juventus lo ha lasciato in prestito a Cagliari dove sta continuando a maturare. E potrebbe essere anche lui una pedina importante per Sarri.

