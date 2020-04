El Mundo Deportivo: “Dybala ancora positivo al coronavirus”

Dybala è ancora positivo al Coronavirus, secondo “El Mundo Deportivo”. Il sito spagnolo ha probabilmente travisato le parole della fidanzata.

Secondo “El Mundo Deportivo“, Dybala sarebbe di nuovo positivo al test del coronavirus. La notizia è stata ripresa da altri siti internet stranieri, ma in reltà “El Mundo Deportivo” fa riferimento alle parole pronunciate l’altro giorno dalla fidanzata Oriana. Oriana Sabatini ha infatti detto di essere risultata nuovamente positiva al coronavirus, ma la nuova positività di Dybala è stata riportata senza alcuna conferma ufficiale.

Sono parole, quelle di Oriana, che erano già state riportate su Juvelive: “«Un aggiornamento sulla situazione. Tre giorni fa mi hanno fatto un test e ha dato esito negativo, stamattina un altro test ha dato esito positivo». Sono parole di Oriana Sabatini, fidanzata di Paulo Dybala. Le ha pronunciate in un video su Instagram dove ha raccontato di dover restare isolata per altri 15 giorni. Oriana è risultata positiva al coronavirus il 21 marzo insieme al fuoriclasse della Juventus e il virus non è ancora superato. «Ho capito che potrebbe essere stata una falsa negatività, ma io e Paulo stiamo abbastanza bene» ha detto invitanfo tutti a restare in casa”.

Dybala tra duetti musicali e rinnovo vicini

In attesa di conoscere ufficialmente l’esito del nuovo tampone fatto a Dybala e capire se è anche lui ancora positivo nonostante le sue condizioni siano comunque in netto miglioramento – e questa è la notizia più importante – l’attaccante argentino ha deliziato il mondo dei social con un duetto musicale con la sua amata Oriana.

Come riporta anche “Tuttosport”, sul suo profilo Instagram il numero 10 argentino si è dilettato col pianoforte in compagnia della fidanzata Oriana Sabatini, cantante di professione. Una stecca al pianoforte non ha comunque fatto mancare i complimenti e la solita ondata di “like” tra cui spiccano quelli di Pisnoglio, Lichtsteiner, De Ligt, Demiral, Douglas Costa, Nicolussi Caviglia e di tante calciatrici della squadra femminile della Juventus.

E intanto proseguono anche le trattative per il suo rinnovo, ormai molto vicino secondo “Calciomercato.com”, sulla base di 10 milioni di euro a stagione.

