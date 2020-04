Higuain al River Plate, arrivano le dichiarazioni del papà George

La Juve ha acquistato il Pipita nell’estate 2016 pagando la clausola di 90 milioni al Napoli e facendogli firmare un contratto quinquennale di quelli pesanti, da top player. «Allora – si legge su Gazzetta dello Sport – facevano del Pipita il giocatore più pagato della Juve. Prima dell’arrivo del ciclone Cristiano Ronaldo, ovviamente. La chiave di tutto, quindi, come in ogni trattativa, sono i soldi. La Juve ha ancora a bilancio il Pipita per circa 18 milioni, che il club argentino dovrebbe versare. E poi ovviamente il Pipita dovrebbe rinunciare a buona parte dello stipendio. Incastri tutt’altro che semplici da far combaciare da qui al giugno 2021».