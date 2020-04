Juventus, Anna: la tifosa bianconera che ha fatto impazzire il web.

View this post on Instagram

L’ultima volta che sono stata al Rigamonti per vedere Brescia-Juve eravamo in serie B….quando ero più piccola avevo tanti impegni in meno e tanto tempo in più. Ieri sera, dopo la partita, mi sono messa a ripensare: io a 8 anni, seduta a tavola che mi dilettavo nel fare l’opinionista del post partita super precisa…eh si, precisa nel senso che, dovevo ancora scoprire che la terra fosse tonda, ma cos’era un fuorigioco lo sapevo perfettamente. Ero una bambina bellina, mamma mi faceva i codini biondi tutti colorati in testa e mi regalava vestitini stupendi da principessa..addirittura ricordo delle scarpette con il tacco da bambina (tipo infradito 😂😂) per equilibrare tutto quello che chiedevo io.. Povera, io volevo le maglie della Juve, volevo andare allo stadio, mi piacevano i calzettoni lotto ahahahah 😂😂🙈.. Durante la settimana volevo il “Cioè” con l’oroscopo e gli anellini, ma il week-end volevo andare dal nonno perché aveva il Tuttosport.. collezionavo i Winnie the pooh, ma collezionavo anche le figurine del calcio..diciamo che mamma ha fatto un bel lavoro sul mio equilibrio! Tutto questo l’ho già raccontato in un’intervista (che vi rilasceró lo swipe nelle IGS), ma intanto mi andava di ricordare a chi pensa e purtroppo apre pure la bocca per dire che mi metto una maglia per pigliarmi 3 commenti in più, che mi dispiace se avete poca testa e tanto fiato da sprecare.. e sinceramente non ho bisogno che voi capiate, mi interessa solo dirvi che mentre voi pensate di colpirmi io volo nei ricordi VERI..e mi fate del bene inconsapevolmente☺️ e questo succede perché nella mia vita ho sempre scelto l’essere me stessa, perché francamente io mi amo follemente per tutto quello che sono DAVVERO, non ho bisogno di inventare qualcosa per piacere agli altri, non ho bisogno dell’approvazione di nessuno perché ho la mia e vale molto di più. Scusate lo sfogo, un besooo 👋🏽🥰 a mi manera 🤪 • // #amimanera #AC #volevodirviche