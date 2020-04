Georgina taglia i capelli a Cristiano Ronaldo: il video spopola sui social

Georgina taglia i capelli a Cristiano Ronaldo, vista l’emergenza Coronavirus che obbliga a stare in casa. Il simpatico video è già di culto su Instagram

Cristiano Ronaldo si fa tagliare i capelli da Georgina in un video su Instagram, il video che sta già spopolando sui social vede protagonista la coppia, in isolamento domiciliare in Portogallo a fronte dell’emergenza del Coronavirus, Georgina infatti si diverte spensieratamente nell’impresa di tagliare i capelli al fenomeno portoghese. Nel video lo stesso Cristiano saluta entusiasta la videocamera scimmiottando ironicamente la sua classica esultanza del “SIUU”.

Juventus, Cristiano Ronaldo: Taglio di capelli su Instagram

Cristiano Ronaldo, taglio capelli social

Il video è stato pubblicato sul profilo di CR7 e poi condiviso un po’ ovunque sui social, un vero e proprio siparietto che sta mettendo positività in un momento delicato come quello dell’emergenza sanitaria che sta colpendo tutto il mondo. Georgina con tanto di rasoio in mano e cappuccio in testa si appresta a tagliare i capelli al suo compagno Cristiano che esulta, letteralmente, a suo modo, guardando sorridente in camera. Come dicevamo un video che sta già diventando culto sui social, con innumerevoli condivisioni. Lo stesso Ronaldo però ricorda nella didascalia l’importanza di restare tutti a casa in questo momento, e di farlo però con stile! E appunto questo taglio sembra essere davvero stiloso.

