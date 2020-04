Juventus, Esports: Partenza positiva per i bianconeri

L’obiettivo è aprire nuovi mercati, coinvolgendo la generazione “zero”, così ha detto Agnelli sul videogioco eFootball Pro Evolution Soccer di Konami.

Nell’ultima assemblea degli azionisti il presidente Andrea Agnelli ha parlato di un coinvolgimento delle generazioni “zero” su un nuovo progetto che vede protagonisti veri top player del settore videoludico partecipare attivamente nel mondo del calcio virtuale, infatti, la Juventus ha trasmesso live in diretta le partite di eFootball Pro Evolution Soccer, gioco di simulazione calcistica sviluppato della casa giapponese Konami, con cui i bianconeri hanno la partnership esclusiva. I dati iniziali sembrano molto positivi infatti i dati registrati sono perfettamente coerenti agli altri contenuti riguardanti i protagonisti della prima squadra.

Al progetto stanno aderendo da qualche mese veri “top player” del settore videoludico, stiamo parlando di Luca Tubelli col nickname (ildistrittuore), Ettore Giannuzzi (Ettorito97) e Renzo Lodeserto (LoScandalo). Questi sono i protagonisti del team bianconero che conoscono in ogni sfaccettature il simulativo calcistico PES. Un mondo molto frenetico che sfrutta il periodo del fermo calcistico, causa emergenza sanitaria, per ampliare nuovi orizzonti e punti di vista per le generazioni del momento. Il team bianconero ha già vinto con buoni risultati i primi due incontri amichevoli: 4-2 con l’Udinese e 4-1 con il Sassuolo. Le partire sono state contraddistinte entrambe da un curioso centrocampo, infatti, si sono affidati a due giovani dell’under 23, Peeters e Muratore. eSerieA tutta da seguire insomma, con la speranza di vincere anche i prossimi incontri.

