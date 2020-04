Materazzi: «Odio la Juve», le reazioni sui social

“Quanto odio la Juve sportivamente? Tantissimo”. Sono queste le parole di Marco Materazzi in una diretta Instagram con l’ex compagno di squadra, il portiere Frey. Il difensore ex Inter del resto è stato un acerrimo rivale, in campo, dei bianconeri. Il centrale è stato uno dei protagonisti degli anni d’oro nerazzurri, culminati con il Triplete, e si è laureato campione del mondo con l’Italia nel 2006.

Chi non ricorda la testata che Zidane gli ha inflitto nella finale mondiale, facendo estrarre il rosso per il fantasista francese? Materazzi non ha parlato solo dell’ex rivale, ma ha punzecchiato anche Ibrahimovic. Immancabilmente le sue parole hanno scatenato un dibattito social, con i tifosi della Juventus che non l’hanno certo presa bene.

Le reazioni sui social

Luigi ad esempio su Twitter scrive: “Tifare una squadra odiata da un personaggio come #Materazzi, per quanto mi riguarda, rimane un grande motivo d’orgoglio”. Anche Daniele si accoda a questa linea di pensiero: “Caro Marco io sono tifoso juventino ma rispetto tutte le altre squadre e tifosi… bisogna aver rispetto di chi si impegna per raggiungere il proprio…. tu così dimostri di non averne e mi dispiace”.

Marco gli ricorda: “Non preoccuparti. Juve e juventini “non ti amano”!”. Furas scrive invece con ironia: “3 interisti su 5 sono ossessionati dalla Juventus. come gli altri due”. Meno ironico invece Nick, che sottolinea come “Parlare di odio nello sport in un momento un cui migliaia di italiani stanno morendo mi sembra da piccoli uomini!”

