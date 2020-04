Pellegrini in arrivo alla Juventus, ma De Sciglio prima deve trovare squadra

Pellegrini è il terzino sinistro futuro della Juventus. Deve migliorare caratterialmente e dal punto di vista difensivo, ma in Italia crossa più di tutti.

Luca Pellegrini è il terzino sinistro della Juventus del futuro. Su questo Fabio Paratici potrebbe avere le idee abbastanza chiare nonostante per il presente voglia portare a Torino Marcelo. Detto questo, però, c’è da evidenziare come per concludere l’operazione serve un addio eccellente. Il nome che dovrebbe lasciare la squadra nel prossimo periodo è quello di Mattia De Sciglio che già a gennaio aveva in mano un biglietto di sola andata per Parigi. Adesso il valzer dei numeri tre può essere completato.

Nessuno crossa come Pellegrini

Nell’edizione odierna della Gazzetta dello Sport si fa il punto della situazione su chi crossi di più in Serie A. «Niente Kolarov, niente Cuadrado, niente Mario Rui. È lui, Pellegrini, un ragazzo di 21 anni alla prima stagione completa in Serie A: 97 cross in sei mesi, che pochissimi non sono. Tra gli italiani, oltre quella cifra, solo Candreva e Ghiglione, che però giocano a centrocampo, con tre difensori alle spalle. Il confronto con i titolari alla Juve, invece, sinceramente sorprende: Cuadrado è a 61, Alex Sandro a 52. Lontani.

