Uefa, ecco l’ultima decisione: prolungato il termine ultimo

Altra decisione dell’Uefa. Infatti è stato prolungato il termine ultimo per terminare la stagione: ma qual è la situazione?

C’è tempo fino al 3 agosto. Questo è il termine ultimo, fissato dall’Uefa per terminare le stagioni e per definire sul campo le classifiche dei campionati e per indicare i nomi delle squadre che parteciperanno alle coppe europee 2020-21. Una data che, secondo quanto evidenziato da ‘Il Corriere dello Sport’, è stato comunicata alle Federazioni e alle Leghe da parte del massimo organo del calcio continentale. Dunque è stata abbattuta definitivamente la data del 30 giugno per concludere la stagione. Questo spostamento fa capire che si potrebbe riprendere a giocare anche a giugno inoltrato e arrivare alla fine dei tornei nazionali.

Uefa, quando si può ripartire? La situazione

Ieri durante l’assemblea in conference call delle società di A, il presidente Dal Pino e l’ad De Siervo hanno letto il documento di giovedì sera con il quale Uefa, Eca ed European League invitano a concludere il 2019-20, anche a costo di giocare fino ad agosto. Il punto è che non tutti i club in via Rosellini la pensano allo stesso modo. Esistono infatti due schieramenti contrapposti: chi vuole cercare di arrivare fino alla fine e chi invece ritiene che sarebbe meglio concludere il tutto. Ed è perciò che l’assemblea di ieri sarebbe stata caratterizzata da un piccolo battibecco. Cellino avrebbe sottolineato che alcuni suoi stranieri sono andati via. De Laurentiis avrebbe invece ribadito che i tesserati del Napoli sono rimasti tutti in città e che lavorano ogni giorno seguendo le indicazioni di Gattuso. Il tutto si è chiuso con una battuta di Ferrero che, oltre a dire al collega azzurro che allora li deve pagare senza tagli, ha ribadito il suo pensiero ovvero che non sarà possibile riprendere la stagione Federcalcio Lega sembrerebbero essere intenzionate a continuare a programmare la ripartenza. Per il momento però non vi è alcuna certezza.

A prendere una decisione finale sarà senza alcun dubbio il Governo, che ha stabilito fino al 13 aprile che gli allenamenti non possono essere ripresi. Molto probabilmente il divieto sarà prorogato e il campionato dovrebbe ripartire nel mese di giugno. Le coppe europee dovrebbero ripartire da metà luglio. Dovrebbe essere confermata l’ipotesi della cosiddetta safe zone, ovvero di allenarsi e giocare in luoghi in regioni dove il contagio sarà zero. Infine va ricordato che la Figc metterà a disposizione delle Leghe, e dunque di tutti i club, una relazione preparata da parte della propria commissione medico scientifica, guidata dal professor Zeppilli e nella quale ci sono anche dei virologi. Insomma, tutto è in evoluzione.

