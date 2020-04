Calciomercato Juventus, Kumbulla strizza l’occhio ai bianconeri

Marash Kumbulla è uno dei giocatori più promettenti nel panorama del campionato italiano. E il difensore strizza l’occhio alla Juventus.

Marash Kumbulla è uno dei pilastri del sorprendente Verona di Juric. Il difensore ha attirato l’attenzione di molti club, tra cui anche la Juventus. E il 20 sembrerebbe aver strizzato gli occhi proprio a bianconeri. Queste le sue parole, rilasciate in un’intervista concessa ai microfoni de ‘Il Corriere della Sera’: “In camera ho il poster di Giorgio Chiellini. Ho sempre ammirato la sua grinta e la sua voglia di migliorarsi. È un autentico guerriero in campo. Il mio sogno? Giocare in Champions League. Juric? Voglio ringraziare sia lui che il direttore sportivo Toni D’Amico per la fiducia e per aver creduto in me“. Insomma, parole importanti e che potrebbero aprire alcuni scenari.

