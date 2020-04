Calciomercato Juventus, tre sacrificati per coronare il sogno Pogba

Fabio Paratici disposto a tutto pur di riportare Paul Pogba a Torino. Il calciomercato Juventus passa dalla cessione di tre elementi per entrare nel vivo.

La Gazzetta dello Sport questa mattina sbatte in prima pagina il sogno chiamato Paul Pogba. Il calciomercato Juventus, si sa, è incentrato tutto sull’arrivo di quel campione lì. Quello che gioca con il Manchester United e ora vuole tornare indietro a Torino. E allo Stadium, si sa, ha 40mila fan pronti ad attenderlo in delirio. Così come Dybala, forse il suo migliore amico nel mondo del calcio. Il Coronavirus e il crollo dei costi potrebbe in questo caso giocare a favore di Paratici, ma la medaglia ha anche un’altra faccia quando c’è da cedere. Così sul mercato sono finiti in tre.

Via Pjanic, Bernardeschi e Douglas Costa: è calciomercato Juventus

Agnelli ha incassato 105 milioni di euro (più 5 milioni di bonus) dalla cessione di Paul Pogba al Manchester United nell’estate 2016. Il calciomercato Juventus, con un Cristiano Ronaldo in più, riparte da quella cifra lì. Il club bianconero deve vendere per investire ed è disposto a qualche rinuncia. Si tratta chiaramente di Douglas Costa, di Pjanic e di Bernardeschi. Quest’ultimo resta un “ibrido” per Sarri, gli altri due non hanno fatto il salto di qualità. Partiranno, ma solo alle cifre giuste.

