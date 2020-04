Dybala vs Bale a Fifa: ecco chi ha vinto

Dybala vs Bale: i due si sono sfidati in un match a Fifa. Ma chi è ad averla spuntata? E c’è anche un curioso aneddoto da raccontare.

Dybala vs Bale. I due si sono sfidati a Fifa in un match con scopi benefici. A vincere è stato l’argentino con il risultato di 3-1. Un successo in rimonta e condito con sfotto e prese in giro al collega. Dopo un gol realizzato infatti l’ex Palermo ha mimato un cuore con le mani, riproducendo proprio la tipica esultanza del giocatore dei blancos. Va sottolineato che il bianconero ha scelto proprio il Real Madrid, mentre il gallese ha indossato le veci dell’allenatore del Manchester City.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Cristiano Ronaldo lancia la sfida degli addominali: Matuidi lo sorprende

Dybala vs Bale a Fifa, ma come sta l’argentino?

La notizia più bella per i tifosi della Juventus è sicuramente la serenità di Dybala. L’argentino, che è risultato positivo al Coronavirus, si è mostrato in buone condizioni di salute e ha senza alcun dubbio strappato un sorriso e tranquillizzato tutti i supporters bianconeri. Ora non resta che attendere il risultato del tampone che svolgerà nei prossimi giorni.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK