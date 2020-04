Calciomercato Juventus, Kurzawa si allontana?

Kurzawa è un giocatore che è da tanto tempo nel mirino della Juventus. Ma qual è la situazione sulla trattativa per il terzino?

Era gennaio quando Laywin Kurzawa è stato accostato con insistenza alla Juventus. Il tutto era legato a uno scambio con De Sciglio, che sembrava essere a un passo dalla fumata bianca. Tutto però è poi saltato e entrambi i giocatori sono rimasti nelle rispettive squadre. Il nome del terzino del Psg continuerebbe comunque a essere in orbita bianconera. Il 27enne però sembrerebbe avere altri progetti. Infatti, secondo quanto rivelato da il portale ‘Sport’, la sua priorità sarebbe il Barcellona, che dovrebbe presentare un’offerta. Insomma, un altro obiettivo starebbe per sfumare, ma chissà che i piemontesi non provino un assalto per far cambiare la situazione.

