Calciomercato Juventus, Mbappé sempre più lontano: il suo futuro

Sembra definitivamente sfumare il sogno Keylor Mbappé per la Juventus. Ecco qual è il destino e il futuro del fuoriclasse francese.

Quello di Keylor Mbappé è uno dei nomi che viene accostato con maggiore insistenza alla Juventus. Il francese però sembra appartenere alla categoria sogni. Un sogno che però pare che stia via via sempre più sfumando. Infatti, secondo alcune indiscrezioni provenienti dalla Spagna e riportate da ‘As’, il transalpino sarebbe finito nel mirino del Real Madrid. Le merengues dovrebbero affondare il colpo nell’estate del 2021, approfittando della scadenza del contratto con il Psg, che è fissata nel giugno 2022. Il prezzo? 150 milioni di euro. Una cifra a dir poco folle, che allontana sempre più la Vecchia Signora dalla trattativa e da una possibile asta. Ai piemontesi non resterà che cambiare obiettivo.

