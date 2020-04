Lotito in un’intervista ha parlato della situazione attuale della Serie A chiedendosi come mai i giocatori non possano tornare ad allenarsi regolarmente

Il presidente della Lazio Lotito in un’intervista ha parlato dell’attuale situazione del campionato di Serie A ribadendo che, secondo lui, è insensato che i calciatori non si continuino ad allenare regolarmente. Le parole del presidente: “Ci tengo a sottolineare il fatto che nessuno di noi ha preso sottogamba l’attuale situazione sanitaria. In questo giorni alcune attività lavorative hanno ripreso con le dovute accortezze nel pieno rispetto delle norme governative vigenti, pertanto, non capisco perché un atleta, monitorato ventiquattrore su ventiquattro non possa tornare ad allenarsi regolarmente. Sono dei professionisti e hanno bisogno di allenarsi: con questo impedimento vengono recati gravi danni a delle persone abituate a lavorare in un certo modo”.

Serie A ferma, la provocazione del presidente Lotito

Il presidente ha poi continuato a parlare della questione allenamenti, che secondo lui è insensato non poter continuare: “Gli allenamenti dovrebbero poter essere effettuati con dei controlli continui medianti analisi, screening e tamponi, all’interno di un centro sportivo, come quello di Formello, che è santificato nel migliore dei modi. Gli atleti pertanto dovrebbero poter allenarsi all’aria aperta e non capisco, a livello scientifico, quale possa essere la controindicazione di tale protocollo: non verrebbero assolutamente minata la salute delle persone che circondano gli ambienti stessi”.

