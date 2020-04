Calciomercato Juventus, la tattica per arrivare a Castrovilli

E’ sempre il calciomercato Juventus uno degli argomenti di discussione più importanti del periodo. Del resto con la serie A che è attualmente ferma, e con l’ipotesi di riprendere in estate, tanti club stanno già iniziando a pianificare il futuro. E i bianconeri come al solito cercano di essere avanti alla concorrenza per accaparrarsi i migliori giocatori.

E’ questa l’ambizione del club anche per quanto riguarda uno dei centrocampisti italiani più promettenti che ci sono in giro, ovvero Gaetano Castrovilli. Cresciuto tantissimo nelle ultime stagioni ma soprattutto durante l’esperienza con la Fiorentina. L’ex Bari è un centrocampista che sa fare praticamente tutto, abile nella fase di contenimento ma anche in quella di inserimento, è uno che ha il gol nel sangue.

E’ chiaro che la Juventus lo abbia messo nel mirino, anche perché Sarri sta cercando una mezzala del genere, un giocatore che riesca a ben integrarsi con le caratteristiche degli altri mediani e sappia sganciarsi in avanti al momento giusto. Ci sarà da vincere una folta concorrenza, perché Castrovilli piace praticamente a tutte le migliori squadre italiane.

Calciomercato Juventus, la carta Mandragora

Come riporta Tuttosport, la Juventus non solo può mettere sul piatto una somma economica, ma può inserire nell’affare anche un giocatore che potrebbe essere una contropartita gradita ai viola. Parliamo di Rolando Mandragora, che la Juve vorrebbe riacquistare dall’Udinese in estate e poi usare come pedina di scambio per arrivare ad altri obiettivi.

