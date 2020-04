Tre i nomi per il futuro centrocampo: Tonali, Pogba e Castrovilli. Questi sono i profili seguiti dal team mercato bianconero per la prossima stagione.

Secondo un sondaggio di Sky Sport , la Juventus, non appena sarà possibile ripartire con il mercato, proverà a fare vere e proprie rivoluzioni su tutti i settori del campo, specialmente quello che negli ultimi periodi ha dato meno sicurezze, il centrocampo. Il nome che spicca su tutti è quello del francese Paul Pogba, un eventuale ritorno della stella del Manchester United sarebbe il sogno non solo della società ma anche di tutti i tifosi bianconeri, il vero e proprio pupillo mai dimenticato che già aveva fatto e farà la differenza a mediana, l’altro nome è invece una certezza per il futuro made in Italy, stiamo parlando di Sandro Tonali. Giovane dalla qualità sopraffina e per tanti l’erede naturale di Andrea Pirlo, destinato ad essere una vera e propria certezza non solo per il centrocampo della nazionale ma anche della squadra che avrà il piacere di acquistarlo, i bianconeri sono attualmente in polpe. L’ultimo nome a sorprese è invece quello di Castrovilli, così da anticipare la corte sempre più insistente dei nerazzurri.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, trovato l’erede di Douglas Costa

Calciomercato Juventus, rivoluzione a centrocampo: tre i nomi

Pogba, Tonali e Castrovilli. Tre i nomi per il futuro centrocampo bianconero. Uno lo conosciamo molto bene, infatti Pogba non solo è il sogno dei tifosi ma anche una vera e propria certezza. Tonali il predestinato, già sta facendo differenza nella sua attuale squadra, e per tutti sarà uno dei centrocampisti più forti che il nostro calcio può offrire, qualità e grinta ma soprattutto visione, con i suoi lanci potrebbe dare un contributo eccelso alla fase d’attacco. Castrovilli è invece il nome a sorpresa, voluto fortemente anche da Antonio Conte per la sua Inter. Un trequartista naturale molto abile nei dribbling e nel creare la superiorità numerica, adattabile perfettamente allo stile di gioco del mister Maurizio Sarri. Può giocare da mezzala sinistra e poi accentrarsi a richiesta. Bravo nella fase di costruzione e con una buona visione di gioco. Molto simile come qualità al Verratti del PSG. Tre nomi per tre certezze, queste sono le volontà della Juventus per la prossima stagione di mercato.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Diaconale contro la Juventus: “I nostri giocatori non scappano all’estero”

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK