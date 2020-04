CR7 è pronto a ritornare, all’occorrenza dell’allenatore e della squadra. Infatti il fenomeno portoghese si sta già allenando sul campo nella sua Madeira.

Cristiano Ronaldo è pronto per giocare. Il fenomeno portoghese si sta già allenando sul campo nella sua Madeira, pronto per la squadra e all’occorrenza del mister. CR7 infatti, dopo settimane di palestra in casa, sta recuperando la forma perfetta lavorando direttamente sul campo nella sua isola natia.

Juventus, Ronaldo: pronto a tornare! Si allena in campo a Madeira

Ronaldo si fa già trovare pronto, nonostante lo stop che ha inevitabile compromesso le sorti del campionato nel breve periodo, causa, come sappiamo, dell’avanzare dell’epidemia del Coronavirus, Cristiano Ronaldo non sembra essersi mai fermato, infatti fenomeno portoghese dopo una serie di allenamenti in casa ha già iniziato ad allenarsi sul campo, proprio nella sua isola natia di Madeira. Si allena allo stadio dell’isola, chiamato Choupana. CR7 è rientrato a Madeira il 9 marzo e dopo aver lavorato per lunghe settimane nella palestra di casa, col benestare dell’amico Rui Alves presidente della squadra locale Nacional, ha deciso di ritornare sul campo di gioco. La Juventus e Maurizio Sarri lo aspettano e lui si fa già trovare pronto per le sfide che vedranno i bianconeri impegnati sia in Champions che in campionato.

