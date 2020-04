Calciomercato Juventus, nuova pretendente per Rugani

Non solo acquisti. Il prossimo calciomercato della Juventus inevitabilmente prevederà anche delle cessioni. Ci sono infatti degli elementi che anche in questa stagione hanno trovato poco spazio e che dunque potrebbero andare a giocare altrove.

Uno di questi è Daniele Rugani. Il centrale italiano ha giocato davvero pochissimo, nonostante l’infortunio patito da Chiellini, scavalcato nelle gerarchie del tecnico pure da Demiral. Il turco si è ambientato benissimo a Torino e ha dimostrato di poter essere molto utile, facendosi trovare sempre pronto quando è stato chiamato in causa.

Come del resto Rugani, che senza alcuna polemica ha di fatto accettato il ruolo di riserva di lusso. A gennaio sembrava possibile una sua partenza, ma alla fine è rimasto in organico, nonostante non gli mancassero le pretendenti.

La situazione in estate però potrebbe cambiare. E come riporta TMW ci sarebbe una nuova squadra molto interessata alle sue prestazioni. E’ lo Zenit San Pietroburgo, ambiziosa formazione russa alla quale non mancano di certo le possibilità economiche. Sarebbe infatti pronto a mettere sul piatto un contratto triennale da 2.5 milioni di euro a stagione.

Certo poi bisognerà trovare un accordo con la Juventus, che sicuramente non svenderà il suo giocatore. Rugani in questa stagione ha collezionato appena sette presenze tra campionato, Coppa Italia e Champions League, per un totale di 630 minuti giocati. Decisamente pochi per un difensore che è comunque nel giro della nazionale e che spera magari di ritagliarsi uno spazio anche in vista dei prossimi europei.

