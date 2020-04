Calciomercato Juventus, la richiesta di Sarri: ecco chi vuole il mister bianconero

Maurizio Sarri resterà alla Juventus? E quali saranno eventualmente le sue richieste sul mercato? A parlarne è l’esperto di calciomercato Pedullà.

Il futuro di Maurizio Sarri continua a tenere banco in casa Juventus. Quale sarà il futuro del tecnico bianconero? Difficile dirlo in una situazione come questa, ma, nonostante le continue voci di un addio, sembrerebbe che alla fine la soluzione sarebbe la permanenza. A parlarne è stato il giornalista esperto di calciomercato Alfredo Pedullà.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Calciomercato Juventus, Sarri non ci sta. Cessione esclusa

Calciomercato Juventus, ecco la richiesta di Sarri

“Maurizio Sarri, con ogni probabilità, resterà sulla panchina della Vecchia Signora. Per quello che concerne il calciomercato, il coach di Figline Valdarno farebbe carte false solo per un calciatore. Mi riferisco al centrocampista del Chelsea Kanté. I due hanno lavorato insieme nel corso dell’avventura dell’allenatore in Inghilterra. Sono convinto che nella prossima sessione di calciomercato arriveranno giocatori più funzionali al modo di giocatori di Sarri”, queste le sue parole. Insomma, non resta che attendere cosa accadrà.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK