Alle 20.45 i numeri 10 si incontreranno in una live su Instagram. Dybala e Del Piero: i due juventini a confronto in una live tutta da seguire

Questa sera alle 20,45 un imperdibile appuntamento per tutti i tifosi della Juventus, infatti ad incontrarsi in una live su Instagram ci saranno i due numeri 10 più amati, Alessandro Del Piero e Paulo Dybala a confronto. I due fuoriclasse bianconeri si incontreranno virtualmente per passare in allegria e spensieratezza questa quarantena che ci obbliga a rimanere in casa ancora un po’ per l’emergenza sanitaria del Coronavirus. Live che sarà arricchita da aneddoti del passato ma anche del presente, con tanto di interazione in diretta dei tifosi che potranno fare domande ai due bianconeri. Sappiamo che il Pinturucchio è il primo grande fan de La Joya e lo stesso Dybala ha sempre dichiarato di ispirarsi allo stile di Del Piero. Un incontro che farà felice tanti fan e che potrà finalmente vedere due dei volti più amanti del club uniti dall’incondizionato amore bianconero.

Juventus, Del Piero e Dybala live su Instagram: numeri 10 a confronto

Come dicevamo poc’anzi fra i due c’è rispetto e stima reciproca, tanto che lo stesso Del Piero a più riprese non ha mai smesso di lodare le qualità de La Joya, giusto qualche giorno fa aveva detto: “Dybala è cresciuto molto sul piano della personalità, se ha indossato la fascia di capitano è perché la squadra lo reputa all’altezza. Un calciatore che ha dimostrato di essere sempre disponibile e dedito al lavoro e penso sia completo sotto ogni aspetto”. Parola che sanno di una vera e propria consacrazione e un attestato di stima enorme, come dire che Dybala non è solo il presente ma sarà anche il futuro, avendo il phisique du role ideale per incarnare la juventinità necessaria per diventare vera e propria bandiera e indossare la fascia di capitano. La diretta su Instagram inizierà alle 20.45 e, dunque, non ci resta che sintonizzarci tutti.

