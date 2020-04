Juventus, Dybala e il Coronavirus: «Attendo il risultato del nuovo tampone»

Paulo Dybala è stato uno dei tre giocatori della Juventus che sono risultati positivi al Coronavirus. Prima dell’attaccante argentino Daniele Rugani e Blaise Matuidi. Non sono stati giorni facili per la stella bianconera, in quarantena insieme alla compagna Oriana e in attesa di un nuovo tampone.

Lo ha sottolineato lo stesso giocatore durante una lunga chiacchierata che ha fatto via Instagram con un altro grande campione bianconero, che prima di lui ha vestito a lungo la casacca della Juventus con il numero dieci sulle spalle, ovvero Alessandro Del Piero.

«Ho avuto sintomi pesanti e ho dovuto interrompere gli allenamenti. Io sono stato un po’ peggio di Oriana, per fortuna da un paio di giorni stiamo meglio. Adesso sono in attesa del risultato del nuovo test» ha detto Dybala. La speranza è che ovviamente possa essere negativo.

Proprio la sua compagna, invece, appena qualche giorno ha dichiarato di essere risultata nuovamente positiva al Coronavirus.

