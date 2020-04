Juventus e tridente, Sarri ripartirà da chi l’ha portato in vetta alla classifica

La Juventus ripartirà con le basi del tridente, grazie al quale nell’ultimo periodo si stava cercando una quadratura di fondo. Sarri sa dove mettere mano.

La Juventus e il tridente in attesa di avere il via libera alla ripartenza. Maurizio Sarri ha già in mente dove andare a parare per la ripresa del campionato, sperando che lo stop forzato non lo abbia penalizzato troppo. Nel momento in cui la sua squadra aveva svoltato, è arrivata la frenata causa Coronavirus. Ora c’è la luce in fondo al tunnel c’è, anche se ancora troppo tenue per unire la sicurezza di una data. «Il Comandante valuta a 360 gradi le certezze a cui affidarsi e le incognite che dovrà affrontare dopo un periodo tanto anomalo». Così il Corriere dello Sport stamattina in edicola.

La Juventus ripartirà dal tridente

La certezza principale risponde naturalmente al nome di Ronaldo. Il fenomeno è stato costretto a fermarsi sul più bello, era reduce da 11 partite consecutive con gol e proprio contro i nerazzurri ha fallito per pochi centimetri il record assoluto. Attorno al portoghese è stata trovata la strada tattica che rappresenta ora la via maestra. La Juventus e il tridente, le fondamenta di quel 4-3-3 da cui ora il tecnico non intende più derogare. Nell’ultimo periodo, Sarri aveva anche avuto conferme significative da Bentancur (regista oltre che mezzala) e scoperto un Ramsey finalmente calato nella parte e decisivo. La coppia De Ligt-Bonucci che ha annullato Lukaku-Lautaro aveva dato sicurezza in vista del ritorno a pieno regime di Chiellini.

