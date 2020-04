Il vicepresidente dell’Inter ha parlato della situazioni di calciomercato legate ai due calciatori Icardi e Lautaro Martinez

Javier Zanetti ha parlato del futuro di mercato di Mauro Icardi e di Lautaro Martinez che attualmente sono una vera e propria incognita per i nerazzurri. Come sappiamo Icardi sembra in uscita anche dal Psg (attualmente in prestito) e i parigini starebbero pensando a non riconfermarlo per la prossima stagione, dunque non riscattandolo e su Lautaro ci sarebbe il forte interesse, invece, del Barcellona. Il vicepresidente Zanetti sui due giocatori ha dichiarato: “Non abbiamo ancora parlato della situazione Icardi, lo faremo non appena tornerà tutto alla normalità e vedremo cosa succederà”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, dalla Spagna: bianconeri su Ceballos

Calciomercato Juventus, sul futuro di Icardi interviene Javier Zanetti

Quello che risulta è che nei giorni scorsi Leonardo avrebbe contatto direttamente la moglie e procuratrice del calciatore, Wanda Nara, per capire meglio le intenzioni di Icardi, che da quanto risulta, vuole a tutti i costi tornare in Italia accettando volontariamente l’offerta della Juventus. I bianconeri hanno già una bozza di accordo con la procuratrice Wanda Nara e a darne ancora più credito sarebbero le possibili intenzioni future di Higuain che testimoniano un possibile allontanamento da Torino proprio per far spazio all’arrivo di Icardi in bianconero. Un colpo che farebbe felice anche Maurizio Sarri alla ricerca di un attaccante adattabile al suo gioco dinamico ma sopratutto un possibile partner d’attacco per Cristiano Ronaldo che con il Pipita non sembra aver trovato quell’intesa necessaria per chiudere le partite al momento opportuno. Icardi è quindi un profilo che piace e molto e tutte le strade danno semaforo verde per l’approdo in bianconero, c’è da capire se l’Inter accetterà l’offerta dei bianconeri. Appuntamento alla prossima finestra di mercato.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Lapo Elkann risponde alle critiche: “Tutti imitano la Juventus”

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK