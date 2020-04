Juventus, senti Bennacer: “Dybala il più forte che ho affrontato”

Il centrocampista del Milan Ismael Bennacer ha parlato di Paulo Dybala. Ecco che cosa ha detto il giocatore dei rossoneri.

In questo periodo di pausa e di quarantena, sono molti i calciatori che stanno dilettando e allietando le giornata dei loro fan e tifosi, attraverso qualche diretta Instagram. Ad averlo fatto è sto anche il centrocampista del Milan Ismael Bennacer, che ha parlato e ha risposto ad alcune domande, arrivate sul suo profilo.

L’algerino ha, seppur in maniera indiretta, parlato anche di Juventus. L’ex Empoli infatti, a un suo seguace che chiedeva quale fosse il giocatore più forte affrontato in Serie A, ha detto: “Il calciatore più forte che ho affrontato è Paulo Dybala”. Un’ammissione importante e un complimento sicuramente gradito per l’argentino.

