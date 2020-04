Szczesny vale oro. Per uno studio avrebbe dovuto subire 10 gol in più

Dall’inizio della stagione (agosto scorso in avanti), è il secondo in Europa per percentuale di parate. Ha preso il 79,8% dei tiri che gli sono arrivati. In pratica, quattro volte su cinque lui respinge il tiro. L’unico supepiore nel Vecchio Continente è Allison, probabilmente il migliore del mondo in questo momento. Fu compagno di squadra di Szczesny nel 2016- 2017 quando il polacco era alla Roma (sua prima squadra italiana) e il brasiliano solo una giovane speranza.