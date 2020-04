Calciomercato Juventus, agente Pjaca: “Vuole tornare”

Marko Pjaca non è mai riuscito a imporsi con la Juventus. Le parole del suo agente però sembrerebbero aprire nuovi scenari.

Pjaca è stato uno dei giocatori che ha lasciato la Juventus nel calciomercato di gennaio. Il croato si è infatti trasferito all’Anderlecht. D’altronde per lui in casa bianconera c’era davvero pochissimo spazio. L’ex Fiorentina ha pagato ancora una volta le sue problematiche fisiche, vero e proprio motivo per cui non è mai riuscito a imporsi in quel di Torino. Ora però gli scenari potrebbero di nuovo incredibilmente cambiare.

Calciomercato Juventus, che futuro per Pjaca?

Il suo agente Marko Naletelic è infatti intervenuto ai microfoni di ‘Tutto Juve’, per provare a spiegare quale potrebbe essere il futuro del suo assistito: “Marko ha ancora un altro anno di prestito con l’Anderlecht, ma per proseguire è necessario trovare un accordo. Inoltre abbiamo inserito una clausola che permette anche al giocatore di avere voce in capitolo. Va tenuto conto anche del parere della Juventus. I desideri di Pjaca? Lui aspira a indossare nuovamente la maglia della Juventus. Marko è ancora molto giovane ed è normale che abbia quest’aspirazione. Molto dipenderà dalle sue prestazioni“.

Insomma, secondo quanto detto dal procuratore, un ritorno alla Juventus non può essere escluso a priori. Ora non resta che attendere quello che succederà nei prossimi mesi. Il futuro del giovane croato è ancora tutto da decidere e da stabilire.

