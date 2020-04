Calciomercato Juventus, è pressing per Chiesa

Non è ormai un mistero che uno dei più importanti obiettivi di calciomercato per la Juventus è Federico Chiesa, gioiello della Fiorentina che ormai i bianconeri stanno corteggiando davvero da anni. Perché è uno dei più promettenti giocatori italiani.

Esterno offensivo e figlio d’arte, la sua crescita è stata costante nel corso degli ultimi campionati. La Fiorentina ha creduto fortemente in lui, che l’ha ripagata a suon di gol e belle prestazioni. E quando qualcuno ha bussato per il giocatore alla porta del club viola, specie dopo l’arrivo del presidente Commisso, si è sempre visto respingere ogni tipo di offerta.

Perché è su Chiesa che la Fiorentina vuole porre le basi per il suo futuro. Tuttavia – come riporta Il Corriere dello Sport – la Juventus è in pressing continuo per assicurarsi questo calciatore. Che viene visto come un perfetto interprete del 4-3-3 che Sarri vorrebbe mettere in campo. Modulo al quale ha rinunciato spesso in questa stagione proprio per la mancanza di esterni offensivi.

LEGGI ANCHE –>Calciomercato Juventus, pure la Roma su un obiettivo bianconero

Tuttavia la Fiorentina non intende prendere in considerazione al momento l’ipotesi di cedere il suo campione. Che in estate – complice anche il momento delicato che si sta vivendo a causa dell’emergenza Coronavirus – potrebbe valere di meno rispetto a qualche mese. Si parla infatti un prezzo “in discesa” da 70 a 50 milioni. Ma, come detto, per il momento in casa viola non si ipotizza una sua cessione. Anche se la Juventus avrebbe un jolly da giocarsi, ovvero Rolando Mandragora, centrocampista centrale che tanto piace al club del diesse Pradè.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK