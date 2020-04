Juventus, Douglas Costa: “Spero che la Serie A riparta il prima possibile”

Le parole del calciatore bianconero sono quelle di un augurio personale ma non solo, infatti Douglas Costa vorrebbe ritornare sul campo a lottare per la sua squadra insieme ai suoi compagni. Durante la live Instagram sul proprio profilo insieme al cantante Tohi, il brasiliano si augura di ritornare sul campo di gioco auspicando ad una riapertura del campionato a breve, non più di un mese. Douglas Costa è attualmente in quarantena insieme alla fidanzata e alla famiglia in Brasile. Come sappiamo il brasiliano come altri titolari della rosa di Maurizio Sarri è uno dei calciatori “emigrati” nel paese d’origine non appena è scoppiata l’epidemia del Coronavirus. Appena rientrerà in Italia sarà costretto in ottemperanza alle norme governative vigenti ad un ulteriore isolamento preventivo, anche qualora non si presentassero i sintomi del virus, di quattordici giorni.

