Massimo Pavan avverte su una possibile discontinuità, infatti, secondo lui, alcuni giocatori non si sarebbero allenati correttamente durante la quarantena

Secondo Massimo Pavan alcuni calciatori non si sarebbero allenati correttamente durante questo stop causa forza maggiore, dovuto come sappiamo dall’avanzare dell’epidemia del Coronavirus. Infatti secondo il giornalista alcuni giocatori della rosa bianconera non si sarebbero allenati durante la quarantena. Le parole di Pavan a tal proposito: “La ripartenza non sarà di certo semplice per alcuni giocatori della Juventus, ci vorrà un mesetto almeno per tornare in condizione ottimale. Vedendo un po’ le varie comunicazioni social mi preoccupa che non tutti i giocatori della Juventus si sono allenati allo stesso modo”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Juventus, Douglas Costa: “Spero che la Serie A riparta il prima possibile”

Pavan avverte: “Non credo che tutti i calciatori della Juve si siano allenati” Secondo il giornalista infatti alcuni dei titolari della rosa bianconera non si sarebbero allenati correttamente durante questo periodo di fermo, Pavan ha poi continuato sull’argomento: “Alcuni calciatori non si sono allenati nello stesso modo, vedo che qualcuno continua a mettere foto personali sui social, credo che il tempo di fare un serio allenamento qualcuno l’abbia trascurato”. Secondo Pavan ci vorrà almeno un mesetto per rivedere la rosa al completo e in completa forma fisica in attesa, anche, di scoprire quando ripartirà e se ripartirà il campionato di Serie A. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Calciomercato, dalla Spagna: è stufo di CR7 e vuole andarsene dalla Juve

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK