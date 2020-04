Bernardeschi verrà utilizzato come pedina di scambio nel calciomercato, ecco gli scenari possibili per l’esterno bianconero. Spunta anche l’Inter

Nonostante i sempre buoni rendimenti, sia con Allegri che con Maurizio Sarri, Federico Bernardeschi sembra non aver ancora trovato un posto fisso nella rosa titolare, complice una concorrenza davvero “sleale” in quel reparto, Bernardeschi è principalmente un esterno e, sappiamo, che quelle fasce sono occupate da giocatori del calibro di Ronaldo. Ma Bernardeschi ha sempre dimostrato un grande spirito di adattamento e all’occorrenza del mister ha dimostrato di saper coprire ruoli differenti come la trequarti e addirittura la mediana. Un giocatore con uno spirito di adattamento davvero invidiabile ma che non sembra ancora convincere del tutto, infatti i bianconeri starebbero valutando l’ipotesi di utilizzarlo come pedina di scambio per arrivare ad altri obiettivi di mercato reputati primari. Nell’affare Roma per arrivare a Lorenzo Pellegrini, altro giovane italiano di talento, l’ex viola potrebbe essere utilizzato come pedina di scambio così come resta molto calda l’ipotesi Milan per arrivare ad uno fra Paquetà o Donnarumma. Senza dimenticare le varie piste estere che vedono in polpe il Barcellona, con cui verrebbe scambiato per Rakitic e altre squadre di caratura internazionale come il Chelsea. Insomma la qualità di Bernardeschi è ben nota a tutti e infatti le richieste di mercato per Paratici non mancano. Ma un nome a sorpresa negli ultimi giorno ha scosso il mercato, infatti potrebbe inserirsi nella corsa a Bernardeschi anche l’Inter di Antonio Conte alla ricerca di un esterno, così da rendere ancora più concreta la possibilità scambio con Icardi.

Privarsi di Bernardeschi per arrivare ad Icardi. L’obiettivo di Paratici è chiaro, un attaccante da affiancare a Ronaldo per la prossima stagione. Purtroppo l’intesa con Higuain sembra non convincere e con l’addio -sempre più probabile- dell’altro argentino la volontà di società e staff è quella di puntare tutto sull’ex Inter ora in prestito al Psg e desideroso di tornare in Italia avendo già una bozza d’accordo per il passaggio in bianconero. Per arrivare ad Icardi i bianconeri potrebbero offrire il cartellino di Bernardeschi più un eventuale somma di denaro decisa in sede. Ma da quanto filtra nelle varie indiscrezioni la volontà del calciatore, nel caso di addio dalla Juventus sarebbe quella di giocare all’Estero e preferirebbe la pista che lo porta a Barcellona. Calciomercato nel vivo già da adesso, con la possibilità di scambi di cartellini proprio come si fa nell’Nba, a fonte dell’emergenza sanitaria che ha già gravato pesantemente sul bilancio economico di tutta la realtà calcistica.

