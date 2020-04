Morto Franco Lauro, lutto nel mondo del giornalismo

Grande lutto nel mondo del giornalismo: è infatti morto Franco Lauro, noto volto storico del giornalismo sportivo della Rai.

Grave lutto nel mondo del giornalismo sportivo. È infatti morto Franco Lauro, noto volto televisivo della Rai. L’uomo, che è stato conduttore e telecronista, è deceduto nel pomeriggio a Roma per un probabile infarto. Aveva soltanto 59 anni. Nonostante l’intervento di un’ambulanza e di una pattuglia delle forze dell’ordine, arrivate nella centrale via della Croce, non c’è stato nulla da fare. Il personale medico non ha potuto fare altro che constatare il decesso del professionista. Lauro lavorava nell’azienda di stato dal 1984, diventando poi la voce del basket e dal 2008 al 2014 il conduttore di ’90 minuto’.

