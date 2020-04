Calciomercato Juventus, sfuma l’affare Icardi?

Sono ormai mesi che per il calciomercato Juventus va avanti il tormentone Icardi. L’attaccante argentino sarebbe infatti l’obiettivo numero uno dei bianconeri per rafforzare il pacchetto offensivo. Nelle ultime ore però ci sarebbero delle novità.

Sul valore di Icardi non ci sono dubbi. Ci sono pochi attaccanti che possono vantare la sua media realizzativa. Spietato in area di rigore, è un vero cobra sui pallone che gli arrivano nei sedici metri finali. E’ chiaro dunque che interessi a tutti i migliori club d’Europa.

Al momento Icardi veste la maglia del Psg, che lo ha preso in prestito oneroso per cinque milioni di euro, con la possibilità di riscattarlo a fine stagione per una somma di 65 milioni. Cifra decisamente alta, con i nerazzurri che però potrebbero fare uno sconto considerato il momento economico che vive il mondo intero a causa dell’emergenza Coronavirus.

Le voci di calciomercato davano poi il Psg interessato alla cessione dello stesso giocatore alla Juventus, gradendo delle contropartite tecniche che i bianconeri avrebbero potuto mettere sul piatto: Pjanic, Alex Sandro e Douglas Costa, tanto per fare degli esempi.

Calciomercato Juventus, Icardi resta al Psg?

Le ultime indiscrezioni di Sky però vorrebbero sì un riscatto da parte del Psg, ma anche la conferma dello stesso attaccante argentino nell’organico della prossima stagione. Idea comprensibile, anche perché non bisogna dimenticare che i transalpini perderanno anche Cavani, il cui contratto è in scadenza. E di fatto sarebbero senza un centravanti di ruolo. La Juventus dunque dovrà accelerare e cercare di capire le mosse del Psg, prima che l’affare possa sfumare.

